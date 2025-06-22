Еле живой: львы разорвали хозяина парка «Тайган» Олега Зубкова

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Нападение животных произошло днем 22 июня. Предварительно, мужчина получил ранения головы, легких и травмы шеи.

В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. В Белгорск направлена санавиация, после стабилизации состояния Олега перевезут в Москву.

Следком проводит проверку по факту ЧП.