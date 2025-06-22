Еле живой: львы разорвали хозяина парка «Тайган» Олега Зубкова

Львы напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова
Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Владелец крымского парка «Тайган» Олег Зубков стал жертвой собственных львов, сообщает 112.

Нападение животных произошло днем 22 июня. Предварительно, мужчина получил ранения головы, легких и травмы шеи.

В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. В Белгорск направлена санавиация, после стабилизации состояния Олега перевезут в Москву.

Следком проводит проверку по факту ЧП.