Еле живой: львы разорвали хозяина парка «Тайган» Олега Зубкова
Львы напали на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова
Фото - © Telegram-канал 112
Владелец крымского парка «Тайган» Олег Зубков стал жертвой собственных львов, сообщает 112.
Нападение животных произошло днем 22 июня. Предварительно, мужчина получил ранения головы, легких и травмы шеи.
В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. В Белгорск направлена санавиация, после стабилизации состояния Олега перевезут в Москву.
Следком проводит проверку по факту ЧП.