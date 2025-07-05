Проучили самокатчиков: 4 СИМ закинули на крышу автобусной остановки в Москве

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Жители московского района Бирюлево недовольны, что пользователи кикшеринга игнорируют правила и часто сбивают пешеходов. Они решили оригинально проучить самокатчиков, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

В итоге 4 СИМ оказались на крыше автобусной остановки. Любителям лихачить придется поискать средство передвижение в другом районе.

В столице работают четкие правила пользования СИМ, а по всему городу стоят камеры, поэтому нарушителям не удастся скрыться надолго. Арендованные самокаты можно отслеживать по всей Москве. Сервисы быстро отправляют нарушителей в бан и штрафуют.

При этом Москва продолжает обсуждать место электросамокатов в городской среде. Согласно последнему исследованию SuperJob.ru, 42% жителей столицы поддерживают полный запрет арендных электросамокатов, тогда как 37% респондентов выступают против таких радикальных мер.