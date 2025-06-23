Столица разделилась в оценке нового вида мобильности

Москва продолжает обсуждать место электросамокатов в городской среде. Согласно последнему исследованию SuperJob.ru, 42% жителей столицы поддерживают полный запрет арендных электросамокатов, тогда как 37% респондентов выступают против таких радикальных мер, сообщает «Российская газета» .

Поляризация мнений особенно заметна в возрастном разрезе: основными сторонниками запрета стали москвичи старше 45 лет, тогда как молодежь до 35 лет в большинстве своем защищает этот вид транспорта.

Примечательно, что 60 тысяч доступных для аренды самокатов ежегодно совершают около 5 миллионов поездок, причем 85% из них носят транспортный, а не развлекательный характер. Однако статистика ДТП вызывает тревогу: за прошлый год в столице зафиксировано 1,4 тысячи аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

«Научно-технический прогресс не остановить, — отмечает Кирилл Янков из Союза потребителей России.

Эксперт предлагает ввести единые технические регламенты для всех стран ЕАЭС, которые бы предусматривали обязательное ограничение скорости, блокировку при перевозке пассажиров и другие меры безопасности.