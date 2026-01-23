Синдром Мюнхгаузена: россиянка собирала деньги на лечение сына без медпоказаний

К россиянке, собиравшей деньги на лечение сына без показаний, придет опека

У матери, собиравшей 500 тыс. долларов на лечение ребенка от страшной болезни, может быть «синдром Мюнхгаузена». Она пытается сама назначить малышу сложные и опасные медицинские процедуры, хотя показаний для этого нет, сообщает Baza .

Женщина открыла сбор на лечение сына в 2021 году. Она писала, что у ребенка проблемы с носовой перегородкой, регулярно идет кровь из носа, он задыхается во сне. Мать заявила о необходимости провести операцию стоимостью 150 тыс. рублей.

Спустя годы состояние мальчика не улучшилось, уверяла женщина. Она ходила с ребенком по медицинским клиникам, а затем открыла сбор в 500 тыс. долларов якобы на пересадку костного мозга в израильской больнице.

Оказалось, что незадолго до этого ее сын проходил обследование в Национальном медицинском исследовательском центре им. Д. Рогачева в Москве. Врачи там отметили, что показаний к трансплантации костного мозга у малыша нет.

Информацию о семье мальчика передали в органы опеки и в правоохранительные органы. Будет проводиться проверка.

