Эксперт объяснил необходимость летних отключений воды

Летние отключения горячей воды на срок до 14 дней нужны для проверки теплосетей и предотвращения зимних аварий. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает Газета.ru .

Бондарь пояснил, что летом коммунальные службы проводят гидравлические испытания: в трубы под высоким давлением закачивают холодную воду, чтобы выявить скрытые дефекты и износ. Это позволяет устранить повреждения заранее и избежать прорывов в отопительный сезон.

«Многим кажется, что в 21 веке отключать горячую воду на две недели — это пережиток прошлого. Однако с технической точки зрения это суровая необходимость. Централизованная система отопления и горячего водоснабжения в России — огромная и сложная инфраструктура. Летом, когда отопление выключено, теплосети проводят гидравлические испытания. В трубы, как правило, под высоким давлением закачивают холодную воду, чтобы обнаружить скрытые дефекты, трещины и изношенные участки. Если труба лопнет летом, то починят в плановом режиме. Если не сделать этого летом, зимой мы можем получить аварии и замерзающие дома», — сказал он.

Эксперт рекомендовал покупать водонагреватель зимой, когда спрос ниже, и устанавливать его с участием управляющей компании. По закону, если монтаж выполняет УК, она отвечает за качество работ и возможные аварии.

«Покупка нагревательного бака оправдана соображениями личного удобства. <…> Поэтому лучше обращаться к профессионалам, например, к сотрудникам управляющей компании, а не пробовать выполнять установку самостоятельно. По закону, если работы выполнила управляющая компания, именно она несет ответственность за качество и возможные аварии», — добавил он.

В качестве альтернативы Бондарь назвал временные насадки на кран и посещение спортклубов. Владельцы частных домов с автономными котельными не зависят от графиков отключений, но самостоятельно обслуживают оборудование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.