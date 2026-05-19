Пропавший на турбазе в Ульяновской области мужчина найден мертвым

В Ульяновской области завершили поиски 28-летнего мужчины, который бесследно пропал в первой половине мая на территории базы отдыха «Медвежий угол». Мужчина найден мертвым, сообщает Ulpressa.ru .

Тулаев исчез в ночь с 9 на 10 мая. Его искали волонтеры, сотрудники СК, МВД, МЧС и неравнодушные жители. Долгое время поиски не приносили результатов.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы расширить спектр оперативно-розыскных мероприятий.

К несчастью, мужчина был обнаружен мертвым. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

