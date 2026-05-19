Воробьев: поликлинику в Голицыне собираются достроить в 2028 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что возведение современной поликлиники для детей и взрослых в Голицыне Одинцовского округа собираются закончить в 2028 году. Его строят взамен прошлого медучреждения на Советской улице, входящего в состав Одинцовской областной больницы и находящегося на первом этаже ЖК, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Имеющиеся площади не дают возможности установить нужные устройства для рентгена, дневного стационара, отделений профилактики и спецприема. Площадь нового здания составит 5,5 тыс. «квадратов». Оно рассчитано на 300 посещений в смену.

Воробьев посетил объект и проверил ход строительства. Также он встретился с местными жителями и врачами.

Губернатор рассказал, что в Голицыне на бульваре Генерала Ремезова возводят новую современную поликлинику. Она рассчитана на 300 посещений в смену. 200 из них будет приходиться на взрослых и 100 на детей. Медицинскую помощь в учреждении смогут предоставлять до 40 тыс. пациентам.

«Пятиэтажный корпус планируем сдать в I квартале 2028 года. Строительная готовность сейчас составляет 44%. Хорошо, когда поликлиника выглядит эстетично, но ключевое — это, конечно, врачи и оборудование. Поэтому главная задача здесь для нас — набрать специалистов, в том числе узких направлений», — отметил Воробьев.

О поликлинике

Стройку ведут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и регпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения». Организованы работы по армированию стен и бетонированию покрытий. Устанавливаются системы горячего и холодного водоснабжения, а также вентиляции.

В медицинском учреждении для пациентов будет сделано все необходимое. Речь идет об отделениях педиатрии, кабинетах функциональной диагностики, терапии, лучевой диагностики, флюорографии, рентгена. Еще будет стоматология и блок неотложной помощи.

Для поликлиники приобретут новое современное оборудования. Среди них телеуправляемая рентгеновская система на основе цифрового динамического детектора, устройства для флюорографии и стоматологического кабинета. Речь идет, в том числе о панорамном стоматологическом рентгене и ином оборудовании.

Территорию вокруг поликлиники собираются благоустроить и озеленить. У больницы сделают парковку, рассчитанную на 38 автомобилей. Четыре места из них будут предназначены для инвалидов.

Главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн поделился, что на первом этаже будут оказывать неотложную и травматологическую помощь. На втором разместится участковая служба. На третьем пациентов будут принимать узкие специалисты. Они весьма востребованы. На четвертом этаже, по словам главврача, планируют организовывать диагностические исследования.

Благодаря появлению новой поликлиники, получится закрыть то медучреждение, которое работает в ЖК на первом этаже на Советской улице. Некоторых сотрудников собираются перевести в новое строение. Формируется кадровый резерв. Подбирают докторов и медицинских сестер на будущее. Укомплектованность штата составляет 82%, отметил Каприн.

Что еще строят в Одинцовском округе

Помимо этого, в Одинцовском округе строят еще две поликлиники. Одну в Звенигороде, а вторую в ЖК «Гусарская Баллада». Строительство собираются закончить в 2027 году.

Также осенью заработает региональный сосудистый центр на базе обновленного здания экс-стационара Одинцовской областной больницы в Перхушкове.

О строительстве и возведении объектов здравоохранения в Подмосковье

Объекты здравоохранения возводят и обновляют по всему Подмосковью.

«Мы и строим, и обновляем поликлиники. В этом году у нас открывается большая поликлиника в Чехове (на 500 посещений), еще одна, долгожданная — в Ногинске (на 500 посещений). В Одинцовском округе буквально на днях завершили строительство взрослой поликлиники в Заречье — сейчас готовим ее к открытию. К сентябрю планируем открыть новую смешанную поликлинику в микрорайоне Одинцово-1», — отметил губернатор.

Еще в сентябре в Королеве собираются закончить возведение крупной поликлиники смешанного типа. Она рассчитана на одну тыс. человек.

Без внимания не остается и скорая медпомощь. До конца 2026-го планируют сдать две новые подстанции. Одну в Поречье Можайского округа, вторую в Суханове Ленинского.

Крупную работу проводят и по капремонту медицинских учреждений. В 2026 году собираются закончить обновлять 22 объекта. Семь из них уже начали принимать пациентов — в округах Электросталь, Егорьевск, Королев, Воскресенск, Волоколамский, Раменский и Дмитровский.

Одни из наиболее значимых — акушерский корпус Можайской больницы, хирургический Коломенской, два Люберецкой областной, а также взрослая поликлиника в Пушкине.

Воплощаются в жизнь крупные проекты в области здравоохранения

Продолжают реализовывать крупные проекты в области здравоохранения. В Балашихе в рамках Президентской программы возводят областную многопрофильную больницу. Она станет крупным центром для востока Подмосковья. Сможет обслуживать более двух млн жителей Люберец, Балашихи, Ногинска, Реутова, Павловского Посада и соседних округов. Объект собираются ввести в 2027 году, а открыть в 2028-м.

«Балашихинская областная больница — это 160 тыс. квадратных метров и более 1,1 тыс. коек. Этот огромный медицинский центр мы активно строим. Больница будет закрывать потребность всего востока Подмосковья», — отметил губернатор.

Другое медицинское учреждение, рассчитанное на 786 коек, возводится в Мытищах. Его планируют сдать в 2030-м. Так, на всех направлениях будут функционировать флагманские стационары с технологичным оборудованием и грамотными специалистами, добавил Воробьев.

«Мы очень надеемся, что это сделает наше здравоохранение еще более доступным и надежным», — сказал губернатор.

Медпомощь в Мытищинской многопрофильной больнице смогут получать 1,2 млн жителей Мытищ, Королева, Пушкина, Щелкова, Фрязина, Ивантеевки и Лобни.

В Московской области есть разные меры поддержки для медиков. Речь идет о социальной ипотеке, программе «Земский доктор», компенсации аренды квартиры, выплатах молодым специалистам.

