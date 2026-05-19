Самолет Москва — Иркутск вынужденно сел в Сургуте из-за буйного пассажира
Фото - © Медиасток.рф
Один из пассажиров устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Иркутск. Судно было вынуждено приземлиться в Сургуте, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что посадка прошла хорошо. Там добавили, что пилоты посадили самолет из-за конфликта пассажиров на борту.
«Соблюдение прав, ожидающих вылета пассажиров, на контроле», — заявили в ведомстве.
Между тем в силовых структурах региона уточнили, что самолет сел в Сургуте из-за буйного 37-летнего мужчины, который, предварительно, повздорил с другим пассажиром.
Дебошира доставили в отдел.
Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.