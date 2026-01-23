Мать уложила спать и ушла: двое малышей стали жертвами пожара в Серпухове

сегодня в 10:13

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Серпухове

В Серпухове расследуется уголовное дело, возбужденное после гибели двоих маленьких детей в результате пожара в частном доме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сведения о возгорании в доме на Железнодорожной улице поступили в экстренные службы 22 января. По предварительным данным, мать уложила детей спать, а сама ушла в магазин. Пока она отсутствовала, в доме начался пожар. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

В результате происшествия погибли двое детей четырех и шести лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели допросы. Планируется назначить необходимые экспертизы. Между тем Серпуховская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

Известно, что ранее семья состояла на учете. На фоне этого следствие также даст оценку работе органов опеки и попечительства.

Ранее сильный пожар произошел в квартире жилого дома на Хорошевском шоссе в Москве. В результате погибла женщина.

