Женщина погибла при пожаре в квартире на Хорошевском шоссе Москвы
Сильный пожар произошел в квартире жилого дома на Хорошевском шоссе в Москве. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. По ее результатам будут установлены точные причины возникновения возгорания.
По факту инцидента проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре.
