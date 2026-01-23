сегодня в 08:17

Женщина погибла при пожаре в квартире на Хорошевском шоссе Москвы

Сильный пожар произошел в квартире жилого дома на Хорошевском шоссе в Москве. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу. По ее результатам будут установлены точные причины возникновения возгорания.

По факту инцидента проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре.

Ранее в Люберцах произошел крупный пожар. Огонь охватил частный двухэтажный дом на территории СНТ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.