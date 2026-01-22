Двухэтажный дом полностью загорелся в Люберцах
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
В Люберцах произошел крупный пожар. Огонь охватил частный двухэтажный дом на территории садового товарищества «Зеленая Зона», внутри которого могут находиться люди, в том числе дети, сообщает «Осторожно, Москва».
Местные жители сообщают, что на место происшествия выехали минимум два пожарных расчета. По данным очевидцев, у одного из экипажей закончился запас воды для тушения.
По предварительным данным, существует опасность, что пламя может перекинуться на расположенные рядом строения. Судя по опубликованным кадрам, дом горит в районе с плотной застройкой. На записи видно, что строение полностью охвачено огнем, а над ним в небо поднимаются клубы дыма.
Предполагается, что внутри горящего здания могли оставаться люди, включая детей. На данный момент информация о пострадавших или погибших отсутствует. Причины возгорания устанавливаются. Оперативные службы работают на месте происшествия.
