Двухэтажный дом полностью загорелся в Люберцах

В Люберцах произошел крупный пожар. Огонь охватил частный двухэтажный дом на территории садового товарищества «Зеленая Зона», внутри которого могут находиться люди, в том числе дети, сообщает «Осторожно, Москва» .

Местные жители сообщают, что на место происшествия выехали минимум два пожарных расчета. По данным очевидцев, у одного из экипажей закончился запас воды для тушения.

По предварительным данным, существует опасность, что пламя может перекинуться на расположенные рядом строения. Судя по опубликованным кадрам, дом горит в районе с плотной застройкой. На записи видно, что строение полностью охвачено огнем, а над ним в небо поднимаются клубы дыма.

Предполагается, что внутри горящего здания могли оставаться люди, включая детей. На данный момент информация о пострадавших или погибших отсутствует. Причины возгорания устанавливаются. Оперативные службы работают на месте происшествия.

