Силовики проводят обыски в офисе криптообменника Mosca в «Москва-Сити»

Силовики проводят обыски в офисе криптовалютного обменного пункта Mosca, расположенном в «Москва-Сити». Предположительно, они связаны с мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой, которая отдала мошенникам 430 млн рублей, сообщает Baza .

В рамках расследования были задержаны семь человек. Следствие предполагает, что после получения денежных средств подозреваемые осуществили их трансфер через криптообменник Mosca с целью последующей отправки на Украину.

В январе текущего года стало известно, что 71-летняя экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова лишилась около 430 млн рублей из-за телефонных мошенников. При этом сотрудники банка заподозрили неладное и отговаривали Серову не забирать накопления, но пенсионерка настояла на своем.

Ранее обманутые брокеры штурмовали офис криптобиржи Garantex в «Москве-Сити» из-за «зависших» 2,5 млрд рублей.