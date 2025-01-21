Экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн руб

Пенсионерка пришла в офис одного из банков, получила свои накопления в размере 350 млн рублей и 800 тыс. долларов (около 79,8 млн рублей), а затем передала все деньги злоумышленникам. Общая сумма похищенных средств стала одной из самых крупных в России на текущий момент.

Сотрудники банка заподозрили неладное. Они отговаривали Серову от того, чтобы забирала накопления. Однако пенсионерка все же настояла. Сотрудники банка были вынуждены передать ей средства.

Сама Серова не хочет предавать огласке произошедшее — она отказалась комментировать данные события.

Ранее телефонные мошенники смогли убедить 92-летнего московского пенсионера выкинуть им с балкона 100 тыс. долларов. По данному делу с поличным задержан 20-летний курьер.