Обманутый мошенниками пенсионер выкинул с балкона $100 тыс в Москве

Пожилому мужчине позвонили по видеосвязи. Злоумышленники использовали технологию подмены изображения, они выдали себя за руководителя госоргана и его помощника, после чего убедили поучаствовать в мнимой операции по поимке преступников.

Под угрозой обыска дома они узнали от пенсионера о хранящихся дома 100 тыс. долларов, а затем убедили передать эти средства для размещения в страховой ячейке.

Выбросить деньги с балкона нужно было после условного сигнала, который рукой подал приехавший курьер. Якобы для конспирации следовало также выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и авто — посветить на улицу фонариком.

После удачного обмана мошенники не оставили пенсионера в покое. Они сказали ему, что деньги, которые находятся на банковских вкладах жены, пытаются украсть и нужно срочно задержать преступников, сняв сбережения со счета. Для убедительности они прислали через курьера финансовый документ, который якобы гарантирует возврат средств.

Через некоторое время пострадавший понял, что его обманули и обратился к силовикам.

По данному делу с поличным задержан 20-летний курьер, который получил вторую часть денег у пенсионера. Установление всех обстоятельств преступления находится на контроле в прокуратуре ЦАО Москвы.