Обманутый мошенниками пенсионер выкинул с балкона $100 тыс в Москве
Фото - © Unsplash.com
Телефонные мошенники смогли убедить 92-летнего московского пенсионера выкинуть им с балкона 100 тыс. долларов, сообщает столичная прокуратура.
Пожилому мужчине позвонили по видеосвязи. Злоумышленники использовали технологию подмены изображения, они выдали себя за руководителя госоргана и его помощника, после чего убедили поучаствовать в мнимой операции по поимке преступников.
Под угрозой обыска дома они узнали от пенсионера о хранящихся дома 100 тыс. долларов, а затем убедили передать эти средства для размещения в страховой ячейке.
Выбросить деньги с балкона нужно было после условного сигнала, который рукой подал приехавший курьер. Якобы для конспирации следовало также выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и авто — посветить на улицу фонариком.
После удачного обмана мошенники не оставили пенсионера в покое. Они сказали ему, что деньги, которые находятся на банковских вкладах жены, пытаются украсть и нужно срочно задержать преступников, сняв сбережения со счета. Для убедительности они прислали через курьера финансовый документ, который якобы гарантирует возврат средств.
Через некоторое время пострадавший понял, что его обманули и обратился к силовикам.
По данному делу с поличным задержан 20-летний курьер, который получил вторую часть денег у пенсионера. Установление всех обстоятельств преступления находится на контроле в прокуратуре ЦАО Москвы.