В Афганистане снимут первый российско-талибанский фильм

В Афганистане готовится необычный проект — первый совместный фильм России и представителей Талибана. За основу будущей картины взяли произведение Аркадия Гайдара «Горячий камень», который адаптировали его в динамичный боевик о жизни бывшего участника военных конфликтов, пишет Mash .

Автором сценария выступил военкор Виктор Хоменко. У него богатый опыт работы в Афганистане, где он провел восемь лет. Недавно вернувшись оттуда, военкор решил не только написать, но и снять фильм, став его режиссером.

Юридическую поддержку проекту окажет адвокат Александр Молохов, который рискует потерять свою лицензию из-за работы с талибами до исключения движения из перечня террористических организаций. По его информации, представители афганской стороны очень высоко оценили предложенный сценарий.

Ранее сообщалось, что в середине апреля 2025 года Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. О приостановке статуса просила в своем иске Генпрокуратура РФ. «Талибан» исключили из реестра террористических организаций.