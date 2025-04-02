В Москва-Сити штурмуют офис криптобиржи Garantex из-за «зависших» 2,5 млрд руб

Криптоброкеры протестуют и берут штурмом офис биржи Garantex в Москва-Сити, сообщает SHOT . Клиенты недовольны тем, что многим из них не вернули хранившиеся на площадке деньги, которые оказались заморожены после введения европейских санкций против криптобиржи.

2 апреля у офиса Garantex в Москва-Сити собралась группа мужчин с плакатами, на которых написано «Перестаньте следить за нашими транзакциями!», «Из-за гарантекса заблокировали мою крипту», «STOP AML» и прочими.

«Верните нашу крипту», — кричала немногочисленная толпа.

Протестующие рассказали, что биржа перестала работать в начале марта из-за новых антироссийских санкций Евросоюза. Площадка обещала вернуть средства своим клиентам, однако последние так и не дождались возврата. На Garantex, «по скромным подсчетам», заморожено около 2 500 000 000 рублей, пишет издание.

Представители биржи заявляли, что на кошельках заблокировали криптовалюту из-за решения компании Tether.