Путин обсудит краткосрочные командировки для докторов в госпитали в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством и министерством обороны возможность организации краткосрочных командировок для гражданских докторов в военные госпитали рядом с линией боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне СВО. Об этом глава РФ рассказал во время осмотра выставки Народного фронта «Все для победы!», сообщает РИА Новости .

В кулуарах у Путина попросили дать разрешение гражданским докторам отправляться в непродолжительные командировки в военные госпитали рядом с ЛБС. Они могли бы помогать военным врачам и проводить высокотехнологичные операции.

По словам участника выставки, для поездки в зону СВО врачам необходимо подписывать долгосрочные контракты. Путин сказал, что обсудит это предложение с правительством и министерством обороны.

Ранее Путин в День работников морского и речного флота поздравил специалистов с профессиональным праздником. Он отметил, что водный транспорт важен для государства.