Силовики проводят обыски в квартире зампреда партии «Яблоко» Шлосберга*

Обыски проходят в квартире зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в Пскове, это связано с уголовным делом по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает RT .

В прошлом году политика два раза привлекали к административной ответственности за дискредитацию российских Вооруженных сил, а сейчас наступает уголовная ответственность по этому делу.

Кроме того, в отношении Шлосберга* в октябре 2024 года заведено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента в стране и о злоупотреблении СМИ — за пропаганду в выступлениях «Легиона „Свобода России“**. Также его дом обыскивали, а самого Шлосберга* задерживали в аэропорту.

Шлосберг* является зампредседателя партии «Яблоко», членом федерального политического комитета и бюро, зампредседателя Псковского регионального отделения.

*Признан в России иноагентом.

**Запрещен в стране.