В дом восхвалявшего «Легион „Свобода России“»** зампреда «Яблока» пришли с обыском

Правоохранители устроили обыски в доме зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*. Их провели в рамках уголовного дела против политика по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает RT .

По данным издания, это уголовное преследование началось после того, как Шлосберг* опубликовал в Сети видео без маркировки иностранного агента. В 2024 году зампред «Яблока» также дважды привлекался к административной ответственности за это же правонарушение, после чего в отношении него возбудили дело уже по статье УК.

Кроме того, один из лидеров «Яблока» также проходит по уголовным делам о дискредитации ВС РФ и злоупотреблении свободой массовой информации. По версии правоохранителей, в своих выступлениях Шлосберг* положительно отзывался о боевиках «Легиона „Свобода России“»**.

*Включен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента

**Организация признана террористической и запрещена на территории России