Политика Льва Шлосберга* задержали в псковском аэропорту

Прилетевшего в Псков из Москвы оппозиционного политика Льва Шлосберга* задержали в аэропорту утром в субботу, сообщает Baza .

В районе 10 часов утра после приземления самолета к мужчине подошли полицейские и предложили пройти с ними. Его увезли на микроавтобусе.

Причина задержания политика пока не сообщалась.

В прошлом месяце у Шлосберга* и его родных провели обыски. Также на него возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Это произошло из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

Шлосберг* является зампредседателя партии «Яблоко», членом федерального политического комитета и бюро, зампредседателя Псковского регионального отделения.

* признан в России иноагентом.