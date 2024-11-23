Политика Льва Шлосберга* задержали в псковском аэропорту
Фото - © РИА Новости
Прилетевшего в Псков из Москвы оппозиционного политика Льва Шлосберга* задержали в аэропорту утром в субботу, сообщает Baza.
В районе 10 часов утра после приземления самолета к мужчине подошли полицейские и предложили пройти с ними. Его увезли на микроавтобусе.
Причина задержания политика пока не сообщалась.
В прошлом месяце у Шлосберга* и его родных провели обыски. Также на него возбудили дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Это произошло из-за публикации видео без соответствующей маркировки.
Шлосберг* является зампредседателя партии «Яблоко», членом федерального политического комитета и бюро, зампредседателя Псковского регионального отделения.
* признан в России иноагентом.