Силовики просили сдаться: сосед снял на видео задержание террористов в Москве

Сосед из квартиры напротив снял попытку задержания террористов, которые готовили теракт возле отдела полиции в Москве. Силовики до последнего просили исламистов сдаться, сообщает Mash .

Мужчина опубликовал кадры из собственной квартиры. На одном из них слышно, как силовики много раз просят исламистов сложить оружие, но те не слушаются, затем раздается несколько выстрелов. На втором видео сосед пытается подойти к дверному глазку, но снова раздаются выстрелы. Мужчина отошел от двери.

Чтобы организовать теракт, преступники сняли две соседние квартиры на улице Перерва. Здесь они готовили взрывчатку, а купленные газовые баллоны успели отвезти к отделу полиции.

Ранее ФСБ опубликовала видео попытки задержания и последующей ликвидации исламских террористов. На кадрах силовики взламывают двери квартиры, где находятся террористы. Затем на видео можно рассмотреть тела боевиков, пулевые отверстия в стенах. На кадрах видно, что преступники были вооружены пистолетами, также у них были гранаты.

По делу о попытке теракта возле московского отделения полиции задержаны восемь человек. По предварительным данным, организовать взрыв пыталась та же группировка, которая устроила теракт в «Крокус Сити Холле».