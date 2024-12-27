ФСБ показала видео с ликвидированными боевиками, готовившими теракт в Москве
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Федеральная служба безопасности России опубликовала видео попытки задержания и последующей ликвидации исламских террористов, которые планировали совершить теракт у отдела полиции в Москве, сообщает РИА Новости.
На кадрах силовики взламывают двери квартиры, где находятся террористы. Затем на видео можно рассмотреть тела боевиков, пулевые отверстия в стенах. На кадрах видно, что преступники были вооружены пистолетами, также у них были гранаты.
Сотрудники ФСБ обнаружили смартфоны. На одном из них нашли видео с клятвами ликвидированных исламистов, а также переписку в мессенджере о будущем теракте.
Террористы тщательно готовились, приобрели автомобиль, газовые баллоны, средства для изготовления взрывчатки. Множество баллонов обнаружили в автомобиле, припаркованном возле дома.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против полицейских, который готовили в Москве члены исламистской ячейки. По информации Mash, задержание происходило на улице Перова.