сегодня в 12:29

В Москве ФСБ уничтожила исламистов, готовивших теракт в отделе полиции

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт против полицейских, который готовили в Москве члены исламистской ячейки, сообщает ТАСС .

Террористы планировали взорвать автомобиль с газовыми баллонами прямо у отдела полиции. Однако им это не удалось благодаря слаженным действиям правоохранительных органов.

По информации Mash, задержание произошло на улице Перова. Сотрудники ФСБ прибыли по адресу, но террористы оказали им сопротивление. Силовики открыли огонь и ликвидировали преступников.

На данный момент дворы трех домов, где произошла ликвидация террористов, оцеплены.