Силовики задержали 8 человек по делу о попытке теракта у отдела полиции в Москве

ФСБ задержала восемь человек по делу о попытке теракта возле московского отделения полиции. Два боевика оказали сопротивление, поэтому были ликвидированы, сообщает Mash .

По предварительным данным, организовать взрыв пыталась та же группировка, которая устроила теракт в «Крокус Сити Холле». Во время обысков в квартире, где жили террористы, нашли символику исламистской организации, пистолеты Макарова и гранаты РГД-5. Также боевиков проверят на связь с украинскими спецслужбами.

Террористы попали в поле зрения силовиков, когда снимали на видео отдел полиции, где планировали устроить взрыв. Преступники приобрели газовые баллоны, автомобиль и начали готовить взрывчатку.

Во время задержания исламисты оказали сопротивление и были ликвидированы. При этом автомобиль, начиненный газовыми баллонами, уже был припаркован во дворе.

Ранее ФСБ показала видео попытки задержания и последующей ликвидации исламских террористов, которые планировали совершить теракт у отдела полиции в Москве. На кадрах силовики взламывают двери квартиры, где находятся преступники. Затем на видео можно рассмотреть тела боевиков, пулевые отверстия в стенах.