Военные из 116-й бригады теробороны Украины, которые стояли под населенным пунктом Курахово ДНР и ранее устроившие бунт, были переброшены в Курскую область, сообщает ТАСС .

Ранее об этой ситуации написала испанская газета El País, ссылаясь на ВСУ. Тогда военные пожаловались на проблему бегства сослуживцев с позиций. Они считают, что исход конфликта омрачен для ВСУ из-за нехватки личного состава.

Как рассказал источник в силовых структурах, такое решение в армии противника приняли, чтобы наказать бойцов. При этом украинское командование за счет деморализованных солдат пытается как-то исправить ситуацию, сложившуюся в Курской области.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что армия создала в Курской области так называемую «буферную зону». Он отметил, что она появилась вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали ВС РФ.