El País рассказала о жалобах бойцов ВСУ на бегство сослуживцев из Курахово

Военные четырех бригад ВСУ в районе Курахово пожаловались на проблему бегства сослуживцев с позиций. По мнению солдат, будущий исход конфликта омрачен для их армии из-за нехватки личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.

Украинские армейцы обратили особое внимание на «растущую проблему бегства солдат с позиций». Сержант ВСУ Евгений Чурбанов добавил, что сейчас его сослуживцы проводят на фронте по 3 месяца без отдыха и ротации, хотя годом ранее они воевали без перерыва не более месяца.

Боец добавил, что российские военные «лучше оснащены, лучше обучены и адаптированы».

Ранее в Харькове прохожие смогли «отбить» 16-летнего подростка у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов на Украине). В Сети также появлялось видео с места событий.