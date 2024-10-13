В Харькове прохожие отбили у военкомов 16-летнего подростка

На опубликованных кадрах видно, несколько человек в военной форме уводят «скрученного» мужчину к своему автомобилю. В этот момент другие сотрудники украинского военкомата схватили подростка, однако в этот момент начали с криками подбегать и вырывать парня из рук военнослужащих.

Ранее стало известно, что в течение нескольких дней по всей территории Украины проводят розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

При этом украинцы массово жалуются, что попадают в учебные центры молниеносно — даже без прохождения медкомиссии.