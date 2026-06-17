11 часов гастрономического рая: самый долгий завтрак РФ попал в Книгу рекордов

В России 12 июня провели самый длительный завтрак в стране. Он длился 11 часов и попал в Книгу рекордов РФ, сообщает «Вокруг света» .

Мероприятие прошло в отеле Mantera Supreme Seaside, расположенном на федеральной территории Сириус в Сочи. Завтрак начался в полночь по московскому времени — на Дальнем Востоке в этот момент уже наступило утро.

Завершилось гастрономическое путешествие 11:00, когда пробудились жители самого западного региона — Калининграда.

Идея принадлежит концепт-шефу Илье Захарову и шефу ресторана Solis Павлу Степкину. Меню менялось каждый час, гости смогли попробовать кулинарные шедервы различных регионов России.

На столе были локальные продукты и фирменные блюда со всех уголков страны: камачткий краб, дальневосточный гребешок, салат из байкальского омуля, сочные буузы с говядиной и запеченный муксун с кедровым пралине и жареными сморчками, копченый осетр и т. д.

Всего в завтраке приняли участие свыше 500 человек. Также в рамках мероприятия для них подготовили рекомендации по утреннему питанию.

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