«Синдром поджаренной кожи»: россиянка перегрела ногу ноутбуком из-за удаленки

сегодня в 22:45

Жительница Екатеринбурга перегрела ногу ноутбуком и оказалась в больнице с «синдромом поджаренной кожи», сообщает URA.RU .

Девушка обратилась кожно-венерологический диспансер с жалобами на крупную багровую сыпь с сетчатым рисунком и шелушением.

Выяснилось, что екатеринбурженка работает удаленно и постоянно держит свой ноутбук на бедрах. С приходом жары техника стала соприкасаться с кожей напрямую. Врачи связывают высыпания с длительным воздействием инфракрасного излучения.

Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, если бы девушка не пришла вовремя в поликлинику, на месте пораженной кожи могли бы появиться раковые очаги. Пациентке понадобится несколько недель на восстановление.

Ранее 13-летнего школьника едва не убило током от заряжающегося в ванной телефона в Томской области.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.