В селе Лох под Саратовом придумали, как предотвратить кражи указателей

Жители известного населенного пункта Лох в Саратовской области придумали, как предотвратить постоянные кражи указателей. Сельчане установят камеры, встроят GPS прямо в таблички и установят QR-коды, сообщает Mash .

В селе пропали все вывески. Каждый раз, когда появляется новая табличка «Лох», ее тут же утаскивают. Воровство началось в 2022 году. Сначала украли голубой знак, который установила районная администрация. С тех пор исчезли как минимум 20 вывесок, что обошлось местным жителям в 40 тыс. рублей.

Жители села составляют антирейтинги: одна из табличек продержалась 140 дней, самая же недолговечная была снята менее чем через сутки.

Наиболее часто воришками становятся туристы, которые ради контента едут в Саратовскую область. Указатель привозят как сувенир друзьям или вешают у себя дома. В 2021 году в селе побывало 22 тыс. туристов — с тех пор количество гостей постоянно растет.

Жители села негодуют и воспринимают массовые кражи как личную беду. Чтобы решить вопрос, они просят администрацию поставить въездную стелу, которую невозможно будет повредить. Помимо того, вшить GPS прямо в знаки и добавить QR-код — он будет вести на сайт, где можно приобрести такие таблички.

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