Рейс переносили несколько раз: россияне не могут вылететь из Турции 12 часов

Россияне не могут добраться из Турции на родину — их самолет переносили уже несколько раз, сообщает « Осторожно, новости ».

Пассажиры рейса U61562 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, что их вылет из Антальи в Минводы должен был состояться еще вчера в 9:50 утра. Однако рейс несколько раз откладывали без объяснения причин.

Один из пассажиров сообщил, что люди сидят в аэропорту уже почти 12 часов с маленькими детьми. Туроператор перекладывает ответственность на перевозчика, а перевозчик — на туроператора. Вылет обещают не раньше 1:00 ночи, а до Белгорода им предстоит добираться еще 14 часов.

По словам пассажиров, за все время им выдали немного еды и ваучер в кафе, а в гостинице многим отказали. В авиакомпании пояснили, что вылет перенесен на 14 часов по «производственной причине».

В «Уральских авиалиниях» заявили, что предоставили резервное воздушное судно для обеспечения безопасности полета. Пассажиров в Турции обеспечивают питанием и напитками за счет авиакомпании, а на время ожидания их уже разместили в отеле.

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