«Люди злые как шакалы»: суши-бар в Камышине закрылся после массовых отравлений

Представители популярного суши-бара в Камышине Волгоградской области заявили в соцсетях о полном закрытии заведения после массовых отравлений посетителей. В посте они также назвали жителей города «злыми», сообщает V1.RU .

В официальном аккаунте суши-бара появился пост, в котором организованную проверку Роспотребнадзора назвали «спланированной задачей сверху» по закрытию кафе. Представители заведения утверждали, что основанием для закрытия стали «не пострадавшие люди, а неправильно расставленные швабры».

В посте было указано, что ни у одного работника не была выявлена кишечная инфекция, а специалисты якобы взяли на пробу продукцию и блюда, которые не употребляли и не заказывали пострадавшие.

В итоге после проверки ресторан закрыли на 60 дней. Но в посте представители заведения высказали предположение, что кафе «больше не откроется».

«И последнее: в нашем городе очень злые люди, как шакалы просто закидали тараканьими комментариями», — было написано в посте.

Затем данная публикация была удалена.

Ранее вокруг кафе разгорелся скандал с массовым заражением посетителей сальмонеллезом. Два человека оказались на больничной койке после употребления роллов из суши-бара. В городских пабликах другие жители Камышина также жаловались на симптомы отравления после посещения этой точки. Всего пострадали около 30 человек.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.