Температура 40, рвота и понос: семья отравилась роллами в Волгоградской области

Житель Камышина Волгоградской области Александр рассказал в социальных сетях о госпитализации в инфекционное отделение после употребления роллов из популярного местного кафе. Вместе с ним на больничной койке оказалась его жена.

По словам мужчины, заказ был оформлен вечером 8 июня. Спустя несколько часов у обоих резко поднялась температура почти до 40 градусов. Начались сильная рвота, боли в животе и изнуряющая диарея.

Пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков. Бригада скорой помощи госпитализировала пациентов с диагнозом «инфекционный гастроэнтерит и колит», а проведенные анализы подтвердили наличие сальмонеллы.

В медицинских документах официально зафиксирована связь заболевания с употреблением роллов из заведения.

Автор публикации отметил, что они являлись постоянными клиентами ресторана и доверяли качеству заведения. При этом случай оказался не единичным.

В городских пабликах другие жители Камышина также жаловались на симптомы отравления после посещения этой точки. Пострадавший добавил, что руководство кафе проигнорировало личные сообщения, выбрало тактику молчания и удаляет негативные комментарии в социальных сетях вместо попыток урегулировать ситуацию. Он планирует отправлять досудебную претензию и обращаться в органы власти в случае, если вопрос не будет решен мирно.

По информации «112», количество пострадавших насчитывает 28 человек, из них 8 — дети. В состоянии средней тяжести госпитализированы 11 пострадавших, из них двое — несовершеннолетние.

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