Российские туристы в Египте массово страдают от рыб-хирургов

По словам россиянки, она отдыхала в Шарм-эль-Шейхе. В один из дней, войдя в воду, она заметила у берега красивых рыб и начала наблюдать за ними. Одна из них подплыла ближе, и девушка почувствовала резкую боль в ноге. Она позвала на помощь — сначала ее осмотрели медики отеля, а затем направили в городскую больницу.

Позже выяснилось, что туристка встретила в воде рыбу-хирурга, которая оставила ей несколько швов на ноге.

Похожая ситуация произошла на том же курорте с еще одной отдыхающей. Девушка рассказала, что рыба проколола ей ногу в трех местах. По словам отдыхающих, такие случаи не единичны — у берегов пляжей Шарм-эль-Шейха и Хургады этих рыб водится множество. Однако предупреждающие таблички для туристов установлены далеко не везде.

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