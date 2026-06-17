«Одноклассники» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов РФ

сегодня в 22:52

Проект посвящен традиционным ремеслам и культурному наследию страны. Он объединит просветительские материалы, пользовательские активности и народное голосование.

Проект приурочен ко Дню народных художественных промыслов России — официальному празднику, который был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году и ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье июня.

Соцсеть «Одноклассники» активно поддерживает инициативы, помогающие сохранить культурные традиции и объединяют поколения через творчество и семейные ценности.

В группе Российского общества «Знание» в «Одноклассниках» появится серия материалов о самых известных народных промыслах России. Среди них — хохлома, гжель, лаковая миниатюра, традиционная игрушка, художественный текстиль и резьба по дереву.

Все желающие смогут узнать об истории этих промыслов, их уникальных особенностях и региональных традициях. Также пользователи смогут отправлять тематические подарки в соцсетях.

В группе «Путешествия по России» в ОК состоится народное голосование за самый узнаваемый промысел России: хохлому, гжель, матрешку или павловопосадские платки. Лучшие из них выйдут в финал, где пользователи определят главный символ народного искусства страны.

Помимо этого, в «Одноклассниках» стартует фотомарафон #НародныеПромыслыОК. Участники смогут поделиться фотографиями собственных работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами, и рассказать их историю.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.