Сотрудник ГАИ в России потребовал взятку у бразильца-путешественника

Бразилец, путешествующий по миру на фургоне, столкнулся с неожиданной проблемой в России — сотрудник ГАИ потребовал у него взятку за якобы обгон другой машины по встречной полосе, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчину остановили, когда он ехал из Волгограда в Белоруссию. Сотрудник ГАИ, не попросив документы, сразу же предъявил бразильцу, что тот обогнал машину по встречной полосе. Мужчина же ответил, что его кемпер-фургон 2001 года выпуска слишком старый, чтобы обгонять другие машины на скорости.

Затем через онлайн-переводчик сотрудник ГАИ заявил бразильцу, что того оштрафуют на 10 тыс. рублей и могут лишить права управления авто на территории РФ за «нарушение». Бразилец ответил, что у него в России не работает карта, поэтому денег нет.

Тогда сотрудник ГАИ потребовал у бразильца 100 долларов. Иностранец отдал инспектору все деньги, которые у него были (3 тыс. рублей), но тот запросил еще. Тогда бразилец связался со знакомой из Москвы, а сотрудник ГАИ заявил ей, что ему на счет нужно перевести еще 7 тысяч рублей. Только после этого бразильца отпустили.

За последнее время бразилец посетил Турцию, Казахстан, Белоруссию и Литву. Но, по его словам, с требованием взятки столкнулся только в РФ.

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