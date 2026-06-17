Умер любимый фотограф Аллы Пугачевой Игорь Гранковский

Игорю Николаевичу было 87 лет. Он скончался в Москве.

Гранковский был знаменит среди звезд шоу-бизнеса. Он много раз работал с Филиппом Киркоровым, Ильей Ризником, Эдитой Пьехой, Азизой и т. д. Фотограф стал автором фотографий для обложек их пластинок.

Многое связывало Гранковского с Пугачевой. Они подружились еще в советское время. Фотограф запечатлел главные моменты жизни певицы. Он даже снялся вместе с ней в знаменитом ролике на песню «Фотограф».

Игорь Николаевич возглавлял журнал Кремлевского дворца, активно посещал светские мероприятия.

Несколько недель назад у Гранковского ухудшилось самочувстие, его госпитализировали. Он скончался утром 17 июня. Прощание с фотохудожником пройдет 19 июня в 12:00 в часовне при больнице Святителя Алексия на Ленинском проспекте.

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