Ищут родных и знакомых: в аэропорту Бангкока нашли одинокого русского пенсионера

В аэропорту Бангкока нашли одинокого российского пенсионера, который просит помощи у сотрудников и пассажиров.

«Ищу родных, друзей, знакомых человека. Вчера в аэропорту Бангкока повстречала русского дедулю, очень печальный вид. Грязный, попахивает, зубов почти нет. Просил у автобусных касс в Паттайю помощи», — написала победительница «Битвы шефов» Божена Мэнсон в соцсети Threads*.

Она рассказала, что Валерий Дзус 1964 года рождения Родился в селе Степное под Уссурийском. Накануне мужчина прилетел из Южной Америки. Валерий утверждает, что у него нет жилья и денег, которые остались на неработающих банковских картах. С собой у него лишь пакет вещей и кнопочный телефон.

Божена добавила, что загранпаспорт Валерий получил 16 января 2025 года в посольстве РФ в Колумбии. Мужчина прилетел в Бангкок, ехать и возвращаться ему некуда.

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