Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение крушении воздушного судна на аэродроме Вихрево поступило в среду в 19:43. ЧП произошло при заходе самолета на посадку.
На опубликованном снимке видно, как последи поля горят останки потерпевшего крушение легкомоторного самолета.
К ликвидации последствий крушения самолета привлекли 20 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.