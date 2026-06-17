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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение крушении воздушного судна на аэродроме Вихрево поступило в среду в 19:43. ЧП произошло при заходе самолета на посадку.

На опубликованном снимке видно, как последи поля горят останки потерпевшего крушение легкомоторного самолета.

К ликвидации последствий крушения самолета привлекли 20 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.

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