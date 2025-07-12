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Переброшенные из Львовской области штурмовики ВСУ несут потери у Мелового

Экстренно переброшенных с полигонов Львовской области в Харьковскую штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ из-за потерь вывели из района Мелового в Хатнее, сообщает ТАСС .

«Допросы военнопленных показали, что противник пытался отбить утраченные позиции на данном участке фронта силами нескольких штурмовых групп 425-го ошп, экстренно переброшенных с полигонов Львовской области», — заявили в российских силовых структурах.

По словам силовика, из-за огромных потерь украинское командование приняло решение вывести штурмовиков из населенного пункта Хатнее. При этом командование ВСУ выстраивает оборону на рубеже Хатнее — Амбарное, перебрасывая личный состав.

Собеседник агентства добавил, подразделения «Северной» группировки войск продолжают «перемалывать» оставшихся на позициях южнее Мелового бойцов 143-й бригады ВСУ и продвигаться вглубь Харьковской области.

Ранее российские войска нанесли удары «Геранями» по зданию Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Харькове. Есть десятки погибших, в том числе среди офицеров.