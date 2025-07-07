ВС РФ атаковали ТЦК в Харькове, уничтожено до 35 солдат, включая руководство
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Российские войска, предположительно, нанесли удары «Геранями» по зданию Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в украинском Харькове. Есть десятки погибших, в том числе среди офицеров, сообщает SHOT.
Удар был нанесен утром 7 июля. «Герани» попали в штаб.
Сотрудники пораженного ТЦК отлавливают украинцев на улицах и отправляют на линию боевого соприкосновения в Харьковской области. Еще ночью ВС РФ, предположительно, попали по Деснянскому военкомату в Киеве.
В результате удара по харьковскому ТЦК удалось ликвидировать 35 боевиков ВСУ. Среди погибших есть и руководители.
Минобороны России не подтверждало атаку.
Ранее ВС РФ, предположительно, атаковали здание ТЦК в украинской Полтаве. Использовались три беспилотника «Герань».