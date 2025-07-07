ВС РФ атаковали ТЦК в Харькове, уничтожено до 35 солдат, включая руководство

Российские войска, предположительно, нанесли удары «Геранями» по зданию Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в украинском Харькове. Есть десятки погибших, в том числе среди офицеров, сообщает SHOT .

Удар был нанесен утром 7 июля. «Герани» попали в штаб.

Сотрудники пораженного ТЦК отлавливают украинцев на улицах и отправляют на линию боевого соприкосновения в Харьковской области. Еще ночью ВС РФ, предположительно, попали по Деснянскому военкомату в Киеве.

В результате удара по харьковскому ТЦК удалось ликвидировать 35 боевиков ВСУ. Среди погибших есть и руководители.

Минобороны России не подтверждало атаку.

Ранее ВС РФ, предположительно, атаковали здание ТЦК в украинской Полтаве. Использовались три беспилотника «Герань».