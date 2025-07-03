Появилось видео 3 мощнейших прилетов БПЛА «Герань-2» по зданию ТЦК в Полтаве

SHOT опубликовал видео, на котором запечатлены три мощных удара по зданию ТЦК в украинской Полтаве. Предположительно, ВС РФ наносили удар с помощью беспилотников «Герань-2».

Пострадали только работники украинского ТЦК. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи.

В Полтаве одни из наиболее жестких работников украинского ТЦК, сообщали очевидцы. В социальных сетях местные жители жаловались на то, что военкомы их «бесчеловечно» отлавливают на улицах.

На опубликованном видео «Герани-2» атакуют полтавский ТЦК по очереди. Сначала в здание прилетает и взрывается один беспилотник, затем второй. Третий БПЛА добил объект. После ударов от военкомата шел черный дым.

Минобороны РФ атаку полтавского ТЦК не подтверждало.