сегодня в 18:36

Зеленский: ВСУ создали буферную зону у украинской границы в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подразделения ВСУ создали в Курской области так называемую «буферную зону».

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником генштаба Анатолием Баргилевичем. Они обсудили военные задачи и обеспечение военнослужащих ВСУ вооружением и техникой.

Зеленскому доложили в том числе насчет ситуации в Курской области. По его словам, украинские силы якобы сохраняют там свои позиции.

Он добавил, что одна из целей вторжения в Курскую область — это пополнение обменного фонда для Украины и освобождение украинских солдат из плена.

Также Зеленский отметил, что на совещании обновили задачи для переговоров с партнерами Украины по оборонной поддержке.

Ранее стало известно, что ВС РФ за сутки на курском направлении лишили ВСУ более 310 бойцов. Кроме того, противник потерял девять единиц бронетехники.