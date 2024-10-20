ВС РФ за сутки на курском направлении лишили ВСУ более 310 бойцов

Российские военнослужащие продолжают операцию по ликвидации противника в Курской области, по итогам прошедших суток потери ВСУ составили более 310 бойцов личного состава, а также девяти единиц бронетехники, сообщает Минобороны России .

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление, в ходе которого наносят поражающие удары формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. Бои идут сразу в нескольких районах, в том числе вблизи населенных пунктов Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Армейская авиация совместно с артиллерией нанесла поражающие удары по скоплению живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.

Оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками нанесла поражающие удары по объектам в Сумской области. В общей сложности на курском направлении киевский режим потерял более 310 солдат, девять единиц бронетехники, а также бронетранспортер М113 и семь боевых бронированных машин, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».