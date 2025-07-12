Водитель авто, сбивший людей в Москве, отказался от медосвидетельствования

Водитель электрокара, который сбил людей на Бережковской набережной в Москве, отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За рулем находился 23-летний мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Жуткое ДТП произошло накануне. Кроссовер въехал в толпу пешеходов и скрылся с места происшествия.

Полиция оперативно разыскала автомобиль HIPhi Z. В салоне находились мужчина 2001 г. р. и женщина 1988 г. р.

В правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, водитель был пьян. В результате наезда на пешеходов есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка.

Действия водителя могут квалифицировать по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места происшествия). Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. В ближайшее время водителю предъявят обвинение и изберут меру пресечения.