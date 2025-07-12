сегодня в 00:26

Полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной

Полиция нашла автомобиль, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Автомобиль марки „HIPhi Z“, в салоне которого находились мужчина 2001 г. р. и женщина 1988 г. р., установлен во 2-м Сетуньском проезде», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, находившиеся в автомобиле задержаны.

Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.

В результате наезда на пешеходов есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка.