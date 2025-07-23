Силовики отрицают информацию о задержании редактора Ura.ru Игоря Сергеева

Правоохранители отрицают, что задержали регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева. Его доставили в органы для проведения следственных действий, сообщает ТАСС .

Ранее Ura.ru сообщило, что в Екатеринбурге силовики провели задержание Сергеева. Он свидетель по делу коллеги Дениса Аллаярова.

Сергеев успел сказать юристам, что его забрали на допрос. Он пройдет в региональном управлении Следственного комитета России. В данный момент адвокаты не могут к нему попасть.

«Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение», — поделились юристы.

Более месяца назад редактора URA.ru Дениса Аллаярова посадили в СИЗО. Его подозревают в получении информации о криминальных событиях в Свердловской области, например, о том, как один мужчина убил другого. Других эпизодов в деле нет.

Ранее главреда Baza Глеба Трифонова задержали по подозрению в даче взятки.