Названа официальная причина задержания главреда Baza Трифонова

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Главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу задержали по подозрению в даче взятки, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Силовики заинтересовались главредом в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими.

Дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий сотрудниками полиции) расследуется в Главном следственном управлении СК России по Москве. Трифонов и его коллега находятся на допросе у следователя.

Утром 22 июля правоохранители пришли с обыском в редакцию Baza и в квартиру главного редактора интернет-издания.

В рамках расследования дела также задержали троих сотрудников полиции в Белгородской области, Красноярском и Краснодарском краях. Их подозревают в незаконной передаче служебной информации и доставят в Московский регион для проведения следственных действий.

Всего сообщалось о задержании пятерых сотрудников Baza, в том числе главреда издания Трифонова.

Ранее в Сети появились кадры обыска в офисе «Базы».