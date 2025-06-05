Силовики проводят обыски в уральской редакции URA.RU, задержаны журналисты
В редакцию URA.RU в Екатеринбурге нагрянули силовики. Там проходят обыски, сообщает РИА Новости.
По одной из версий, у правоохранителей могли возникнуть вопросы из-за финансирования издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*. Она была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года.
Как отмечает «66.RU», силовики задержали редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. По другой версии, правоохранителей может интересовать, как в издание попадали ежедневные внутренние сводки МВД.
Ранее был задержан полицейский, который заявил, что продавал сводки редакции.
URA.RU — российское информационное интернет-агентство. Оно появилось в 2006 году. Центральная редакция находится в Екатеринбурге.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.