Силовики проводят обыски в уральской редакции URA.RU, задержаны журналисты

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В редакцию URA.RU в Екатеринбурге нагрянули силовики. Там проходят обыски, сообщает РИА Новости .

По одной из версий, у правоохранителей могли возникнуть вопросы из-за финансирования издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*. Она была признана НКО-иноагентом в марте 2021 года.

Как отмечает «66.RU», силовики задержали редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. По другой версии, правоохранителей может интересовать, как в издание попадали ежедневные внутренние сводки МВД.

Ранее был задержан полицейский, который заявил, что продавал сводки редакции.

URA.RU — российское информационное интернет-агентство. Оно появилось в 2006 году. Центральная редакция находится в Екатеринбурге.

* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.