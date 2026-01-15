Сильное потрясение: в каком эмоциональном состоянии находится жена Скляра

15 января стало известно, что экс-замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр свел счеты с собственной жизнью, обвинив в случившемся свою жену Юлию. Женщина не смогла прокомментировать трагедию журналистам из-за того, что находится в состоянии сильного эмоционального потрясения, сообщает Baza .

Предварительно, в семье Юлии и Алексея в течение последних нескольких лет были скандалы и конфликты на почве ревности. Кто кого к кому ревновал, не уточняется.

Перед тем как совершить суицид, Скляр разослал знакомым сообщение о том, что если они это читают, значит, его уже нет в живых и виновата в этом именно супруга.

После тревожных сообщений знакомые направили в дом Скляра спасателей, но к моменту их прибытия было уже поздно. Дверь в жилье была открыта, а тело экс-чиновника лежало у порога.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные специалисты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.